Drei Teenager nach versuchtem Raubüberfall festgenommen

Nach einem versuchten Raubüberfall auf einen 19-Jährigen in der Schwäbischen Alb hat die Polizei drei junge Männer festgenommen. Die Tatverdächtigen - zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren sowie ein 18-Jähriger - sollen den jungen Mann Anfang April in Bad Urach angegriffen haben, wie die Polizei mitteilte.

Dem Trio wird vorgeworfen, den 19-Jährigen von hinten attackiert, mit einem Schlagstock niedergeschlagen und mit einer Pistole bedroht zu haben. Die Täter forderten laut Polizei Wertsachen, flüchteten aber ohne Beute. Der junge Mann wurde bei dem Überfall leicht verletzt, so ein Polizeisprecher.

Die Ermittlungen der Polizei führten den Angaben zufolge zu den drei Männern. Bei Hausdurchsuchungen am Freitag sei Beweismaterial gefunden worden. Der bereits polizeibekannte 16-Jährige kam in Untersuchungshaft. Die beiden anderen Tatverdächtigen kamen auf freien Fuß. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.