Drei Schüler von Reizgas verletzt

Drei Kinder sind an einer Schule in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) von Reizgas leicht verletzt worden. 300 Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrer warteten etwa eine halbe Stunde auf dem Schulhof, bis die Schule gelüftet war und sie wieder in ihre Klassenzimmer zurückgehen konnten. Das teilte die Polizei mit.

Der oder die bislang unbekannten Täter hatten während der Pause vermutlich über ein zum Lüften gekipptes Fenster Reizgas in ein Klassenzimmer gesprüht. Als die Schülerinnen und Schüler nach der Pause die Tür zum Klassenzimmer öffneten, kam ihnen eine Wolke aus Reizgas entgegen. Ein 13-Jähriger und zwei 11-jährige Schüler erlitten eine Reizung der Augen und Atemwege.