Drei Neuzugänge feiern Debüt bei Freiburgs Sieg in Altach

Der SC Freiburg ist zu Beginn seines Trainingslagers wie im Vorjahr zu einem Testspiel beim österreichischen Erstligisten SCR Altach angetreten – diesmal mit besserem Ausgang. Der Bundesligist siegte vor über 2.000 Zuschauern 3:0 (1:0) im Vorarlberg, gespielt wurde nach Absprache über zweimal 60 Minuten. Vor einem Jahr waren die Freiburger nicht über ein Unentschieden hinausgekommen.

Eren Dinkci brachte den SC in der 19. Minute in Führung. In der zweiten Hälfte erhöhte zunächst Altachs Lukas Gugganig per Eigentor (99.) nach einer Flanke von SC-Kapitän Christian Günter, ehe Maximilian Philipp den Endstand herstellte (115.). Die Freiburger tauschten nach einer Stunde die gesamte Elf aus.

Weiteres Testspiel gegen Dresden

Altach spielte zunächst mit der Startelf weiter, da es für den SCR schon die Generalprobe eine Woche vor dem Pflichtspielstart im Pokal war. Für die Freiburger war es das zweite Testspiel der Vorbereitung nach dem 2:1 vor einer Woche gegen den Drittliga-Absteiger SV Sandhausen. In Yuito Suzuki, Cyriaqu Irié und Igor Matanovic kamen drei Neuzugänge erstmals für Freiburg zum Einsatz.

Für Freiburg ging es nach dem Spiel zurück in ihr nahegelegenes Trainingslager in Schruns (Österreich), wo sich das Team seit Mittwoch auf die kommende Saison vorbereitet. Zum Abschluss gibt es dort am kommenden Freitag (14.00 Uhr) noch ein Testspiel gegen den Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden.