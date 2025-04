Drei Menschen sterben bei Frontalzusammenstoß

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind drei Menschen getötet worden; ein Mann überlebte schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher berichtete, war auf einer Straße zwischen Ulm und Neu-Ulm ein Autofahrer mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten und dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen.

Durch die Wucht der Kollision seien beide Fahrzeuge am späten Freitagabend in einen Grünstreifen abgewiesen worden und dort zerstört liegen geblieben. In dem entgegenkommenden Wagen saßen demnach drei Menschen.

Für den Fahrer, der mit seinem Wagen auf die Gegenspur geriet, sowie eine Insassin des entgegenkommenden Autos kam jede Hilfe zu spät. Die beiden starben noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos sei kurze Zeit später in der Klinik gestorben, so der Sprecher. Nur ein Mann aus dem Wagen habe demnach schwer verletzt überlebt. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus.

Warum der Mann mit seinem Auto auf die Gegenspur kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.