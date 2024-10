Drei Menschen bei Autounfall schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei Menschen sind bei einem Autounfall im Ostalbkreis schwer verletzt worden. Das Fahrzeug eines 28-Jährigen geriet am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 19 zwischen Oberkochen und Unterkochen in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug des Mannes stieß mit dem entgegenkommenden Auto einer 49 Jahre alten Frau zusammen. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Die 49-Jährige, der Unfallverursacher und sein 31 Jahre alter Mitfahrer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Warum der 28-Jährige in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar.