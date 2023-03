Aktuell Land

DPolG nach »Reichsbürger«-Einsatz: Ausstattung prüfen

Nach dem Einsatz gegen einen mutmaßlichen »Reichsbürger« in Reutlingen regt die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) Nachbesserungen insbesondere bei der Fortbildung an. »Man kommt sicher nicht daran vorbei, wie in anderen Bundesländern und bei der Bundespolizei, die sogenannten Beweis- und Festnahmeeinheiten besonders auszubilden und auszustatten«, sagte der DPolG-Landesvorsitzende Ralf Kusterer am Mittwoch. Das Land dürfe nicht nur Geld für Radwege ausgeben, sondern müsse auch »existenzielle Maßnahmen« ergreifen, um für Sicherheit zu sorgen. »Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif«, sagte Kusterer.