Doppelpack von Boyd: Mannheim gewinnt in Schweinfurt

Der SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Fußball-Liga mit Mühe beim Tabellenletzten 1. FC Schweinfurt 05 drei Punkte geholt. Der Fußball-Drittligist gewann dank eines Doppelpacks von Terrence Boyd (4. und 83. Minute) und einem Tor durch Kennedy Okpala (53.) mit 3:2 (1:0). Die Tore für die Gastgeber erzielten vor fast 3.900 Zuschauern Ekin Celebi (52.) und Pius Krätschmer (76.).

Vor der Führung von Waldhof ließ Schweinfurts Torhüter Toni Stahl einen Schuss von Okpala vor die Füße von Boyd abprallen. Der 34-Jährige bedankte sich mit seinem vierten Saisontreffer. Schweinfurt zeigte sich nicht geschockt, sondern entwickelte in der ersten Hälfte Feldvorteile, ohne zu klaren Chancen zu kommen.

Nach dem Ausgleich durch Celebi stellte Okpala nur 74 Sekunden später mit einem starken Solo die Führung für den Waldhof wieder her. Der 22-Jährige hätte nach Boyd-Flanke das 3:1 per Kopfball machen müssen. Das Tor erzielte aber Schweinfurt durch Pius Krätschmer, nachdem der Ball zuvor an die Latte gegangen war (76.). Dann traf Boyd nach einer Ecke von Adama Diakhaby per Kopf und damit zum vierten Mannheimer Auswärtssieg. Vor den Sonntagsspielen kletterte der Waldhof in der Tabelle auf Platz sechs.