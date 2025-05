Dobrindt bei Gedenkfeier für getöteten Polizisten dabei

Bundesinnenminister Dobrindt will an der Gedenkveranstaltung für Rouven Laur teilnehmen. (Archivbild)

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) wird an der Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der tödlichen Messerattacke auf den Polizisten Rouven Laur teilnehmen. Das teilte die Stadt Mannheim mit. Laur war bei dem Angriff auf dem Mannheimer Marktplatz am 31. Mai vergangenen Jahres von einem mutmaßlichen Islamisten niedergestochen worden. Zwei Tage später starb der junge Polizist.

Die Stadt will an diesem Samstag am Ort der Tat an ihn erinnern und damit »gemeinsam mit der Stadtgesellschaft ein Zeichen für Frieden, Respekt und Zusammenhalt« setzen.

Dobrindt wird dabei den Angaben zufolge gemeinsam mit Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl und Oberbürgermeister Christian Specht (beide CDU) an einem interreligiösen Friedensgebet teilnehmen. Außerdem wollen die Politiker eine Erinnerungstafel enthüllen, die über die Ereignisse des 31. Mai 2024 informieren wird, und eine Bodenplatte zum Gedenken an den 29-jährigen Polizisten der Öffentlichkeit übergeben.

Verfahren gegen mutmaßlichen Islamisten läuft seit Februar

Der mittlerweile 26 Jahre alte Sulaiman A. steht derzeit wegen des Vorwurfes des Mordes und des versuchten Mordes vor dem Oberlandesgericht Stuttgart. Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft hat er bei dem Angriff sechs Menschen mit einem Messer verletzt: fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) sowie den Polizisten.