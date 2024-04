Diskothek »Top10« in Balingen schließt im Mai

Bitte aktivieren Sie Javascript

BALINGEN. Paukenschlag am Dienstagabend: Auf den Social-Media-Kanälen des »Top10« verkündete Dirk Bamberger, dass die Balinger Diskothek Ende Mai schließen wird – »schweren Herzens und mit großem Bedauern«, wie es in den Postings heißt. Damit haben sich die Gerüchte der vergangenen Wochen bestätigt. Am Mittwoch will sich der Betreiber zu den Hintergründen äußern.

Rückläufige Gästezahlen

»Leider sind auch wir nach der Pandemie von stark rückläufigen Gästezahlen betroffen und so können wir den Betrieb nicht mehr wirtschaftlich aufrechterhalten«, werden die Gründe in dem Beitrag in den Sozialen Medien genannt. Ein Foto zeigt Diskothekenbetreiber Dirk Bamberger inmitten seines Teams, alle winken in die Kamera.

Dass die Entscheidung nicht leicht gefallen scheint, wird in dem Beitrag deutlich: »Gemeinsam haben wir in den 32 Jahren seit Eröffnung so viele tolle Geschichten geschrieben, unvergessliche Partynächte gefeiert, Freundschaften geschlossen – wir sind unendlich dankbar für die schöne Zeit mit euch allen!« Es wird darauf hingewiesen, dass das »Top10« in den nächsten zwei Monaten noch geöffnet ist. Damit bleibe noch »Gelegenheit, eurem Lieblingsclub Lebewohl zu sagen«.

Standort Tübingen nach Pandemie geschlossen

Damit ist von den drei Top10-Standorten nur noch die in Singen übrig. Im August 2021 wurde bekannt, dass das beliebte Tanzlokal in Tübingen geschlossen bleibt - ausgerechnet an dem Tag, als Diskotheken in Baden-Württemberg ihren Betrieb nach der Pandemie wieder aufnehmen durften. Der Mietvertrag lief aus und wurde und wird nicht verlängert.