Disco-Streit in Sigmaringen endet mit Kopfverletzung

Ein Streit in einer Diskothek in Sigmaringen eskaliert: Ein 34-Jähriger wird verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Die Polizei sucht Zeugen für einen blutigen Streit in einer Disco. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/DPA
Bei einem Streit zwischen Gästen einer Diskothek und Sicherheitspersonal in Sigmaringen ist ein betrunkener 34-jähriger Mann verletzt worden. Der Geschädigte gab laut Polizei an, dass er sich mit einem Sicherheitsmitarbeiter gestritten hatte, bevor er von zwei Sicherheitskräften aus der Diskothek begleitet und auf die Straße geschubst wurde. Dabei stieß er mit dem Kopf gegen einen Metallpfosten und erlitt eine Kopfplatzwunde. Einen Rettungswagen wollte der Verletzte nicht.

Der Freund des Mannes, der ebenfalls erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, gab auch an, von dem unbekannten Security-Mitarbeiter geschlagen worden zu sein. Die Polizei klärt den Vorgang und bitte um Zeugenhinweise.

