Dirk Abel, Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Balingen am 19. März 2023, schaut in die Kamera des Fotografen.

Bei der ersten Wahl am 5. März hatte keiner der sieben Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht. Deswegen wurden die Bürgerinnen und Bürger in Balingen am Sonntag erneut an die Wahlurnen gerufen. Drei Bewerber traten bei der Neuwahl nicht mehr an.

Der amtierende Oberbürgermeister Helmut Reitemann erklärte, dass er die Verantwortung in jüngere Hände geben wolle. Er bekleidet das Amt seit 2007.

Amtliches Endergebnis Erster Wahlgang Balingen