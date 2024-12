Diebstahl von Stromkabeln - Banden zerschlagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer gemeinsamen Großrazzia mit bulgarischen Behörden haben Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Heilbronn international agierende Diebesbanden zerschlagen. Acht Verdächtige seien festgenommen worden und teils in Deutschland in Untersuchungshaft gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Stromkabeldiebstahl im großen Stil

Die bulgarischen Banden sollen serienweise Stromkabel von Unternehmen und Großbaustellen gestohlen haben - insgesamt in 48 Fällen in Baden-Württemberg, Hessen und dem Saarland. Dabei sei ein Schaden von mehr als einer Million Euro verursacht worden. Mit dem Verkauf der Kabel sollen sie erhebliche Gewinne gemacht und diese nach Bulgarien geschafft haben.

Mehrere Festnahmen

In einer gemeinsamen Razzia und mit Unterstützung der europäischen Behörden Europol und Eurojust durchsuchten deutsche und bulgarische Ermittler am Dienstagmorgen zahlreiche Wohnungen, Fahrzeuge und Personen in Bulgarien sowie in Hessen und im Saarland. In Deutschland wurden drei Verdächtige vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Fünf in Bulgarien festgenommene Tatverdächtige sind in Gewahrsam der bulgarischen Behörden, ein Auslieferungsverfahren wird eingeleitet.