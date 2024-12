Dieb will bei Polizei-Feier klauen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die falsche Feier für seine Diebestour hat sich ein 33-Jähriger in Mannheim ausgesucht. Der Mann wollte nach Angaben der Polizei in einer Gaststätte mehrere Scheine aus einem Geldbeutel nehmen, der in einer Jackentasche war. Die Tat am Freitag, den 13. Dezember, sei jedoch schnell entdeckt worden, denn an diesem Tag habe in der gut gefüllten Gaststube die Weihnachtsfeier des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt stattgefunden - und der Raum war voller Polizistinnen und Polizisten.

Die Beamtinnen und Beamten hätten ihre Feier kurz unterbrochen, um den Verdächtigen festzunehmen. Der 33-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten, denn er habe sich gegen die Festnahme gewehrt.