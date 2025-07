Dieb stiehlt Tiefkühlpizzen

Ein Dieb hat in Pfullendorf Tiefkühlpizzen gestohlen. (Symbolbild)

Keine reiche, aber wohl appetitliche Beute hat ein Dieb in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) gemacht: In einem rund um die Uhr geöffneten Selbstbedienungsgeschäft stahl er in der Nacht zwei Tiefkühlpizzen aus der Gefriertruhe, wie die Polizei mitteilte.

Mutmaßlich war es ihm um eine reichere Beute gegangen: Laut einer Videoaufzeichnung hatte der Unbekannte zuvor die befestigte Kasse gewaltsam entfernt und dann mitgenommen. In der Kasse befand sich ein einstelliger Euro-Betrag.