Die Buga 23 und 200 Tage Nachhaltigkeit: Countdown läuft

Die Seilbahn läuft mit Ökostrom, auf dem Dach der begrünten U-Halle, dem Herz der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim, liegt Photovoltaik, eine grüne Infrastruktur mit großen Naherholungsgebieten ist entstanden. Die Buga 23 sei für die Stadt eine Plattform der Transformation gewesen, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung der Buga-Highlights. Im Mittelpunkt der Schau, die am 14. April eröffnet wird, stehen die vier Leitthemen Umwelt, Klima, Energie und Nahrungssicherung.