Deutscher Wetterdienst: Waldbrandgefahr nimmt zu

Das trockene Wetter in Baden-Württemberg kann im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich werden: In der kommenden Woche steigt voraussichtlich die Waldbrandgefahr im ganzen Land an. So geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab Donnerstag von einer hohen Waldbrandgefahr für das Gebiet um Rheinau im Ortenaukreis aus.

Auch im restlichen Teil des Landes steigt laut der Prognose die Waldbrandgefahr. Nach dem fünfstufigen Waldbrandgefahrenindex gilt ab Donnerstag in weiten Teilen des Landes die mittlere Gefährdungsstufe.

Sonniges Wetter in Sicht

In der ersten Wochenhälfte sei im Südwesten mit keinem Niederschlag zu rechnen, erklärte ein Meteorologe des DWD. Die Höchsttemperaturen steigen demnach am Mittwoch vereinzelt auf bis zu 26 Grad entlang des Rheins. Im Bergland sei mit bis zu 18 Grad zu rechnen.

Auch am Donnerstag bleibe es weitgehend trocken, so der Experte. Eventuell könne es im Allgäu vereinzelte Regentropfen geben. Dies sei aber bislang nicht sicher und die Ausnahme. Zum Wochenende sinken die Temperaturen den Angaben zufolge auf Höchstwerte bis zu 18 Grad.