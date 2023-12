Aktuell Land

Deutsche Skifahrerin in Österreich tödlich verunglückt

Eine Skitourengängerin aus Baden-Württemberg ist am Samstag im Kleinwalsertal in Österreich tödlich verunglückt. Die 53-Jährige sei mit einem Bekannten auf dem Weg zur Güntlespitze gewesen, berichtete die Polizei Vorarlberg. Die Frau sei in steilem Gelände auf ihren Tourenski während einer Wende nach vorne gekippt und ohne Halt 100 bis 120 Meter einen Steilhang hinabgerutscht. Sie sei mit dem Kopf in einem Bach liegengeblieben. Ihr Begleiter sei sofort zu ihr abgestiegen. Er und der alarmierte Notarzt hätten die Frau aber nicht mehr reanimieren können. Die Frau und ihr Begleiter kamen aus Besigheim im Landkreis Ludwigsburg rund 25 Kilometer nördlich von Stuttgart, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte.