Der Veranstalter will Vielfalt feiern

STUTTGART. Es gibt ein Zauberwort beim Sommerfestival der Kulturen: Bei der 21. Ausgabe von Baden-Württembergs größtem Weltmusik-Festival kam im vergangenen Jahr keiner der fünf Eröffnungsredner aus Kommunal- und Landespolitik sowie vom veranstaltenden Forum der Kulturen ohne das Wort Vielfalt aus. Im Hinblick auf die 22. Ausgabe des stellenweise hochkarätig besetzten sechstägigen Festivals bei freiem Eintritt auf dem Stuttgarter Marktplatz sagt Rolf Graser, der Geschäftsführer des Forums: »Gerade heute, wenn Migration wieder als angebliche Mutter aller Probleme am Pranger steht, ist es wichtiger denn je, die Bedeutung von Vielfalt für unsere Gesellschaft zu betonen – und zu feiern.«

Aleighcia Scott lebt diese Vielfalt der Kulturen seit ihrer Geburt vor 32 Jahren. In der Musik der Singer-Songwriterin aus Cardiff begegnen sich jamaikanischer Reggae und walisische Texte: »Die Mischung ist eine natürliche Angelegenheit für mich, weil ich in beiden Umgebungen aufgewachsen bin«, sagt Scott, wenn man sie anruft, »auch wenn das Publikum nicht Walisisch spricht, spürt es, worum es in meinen Songs geht, weil es die Emotionen spüren kann.«

14 Bands in 6 Tagen

Aleighcia Scott eröffnete das diesjährige Sommerfestival der Kulturen am Dienstag auf der Bühne auf dem Stuttgarter Marktplatz. Und sie hatte einiges vor: »Es ist wichtig für mich, dass Leute einen Safe Space haben, wo sie von guter Musik und guten Vibes umgeben sind.« Gute Musik relativiere die Problemen der Zuhörer und schenke ihnen immer wieder gute Momente, sagt sie auch. Allerdings benennt ihre Musik Probleme mitunter ganz konkret: »Es gibt genug für alle, aber manche weigern sich, zu teilen«, singt sie – auf Englisch – in ihrem Lied »Hey World«.

Nach Aleighcia übernahm am Eröffnungsabend um 20.15 Uhr der Grammy-nominierte Musiker Bombino mit seiner Band die Marktplatz-Bühne. Der in Niger aufgewachsene Gitarrist mischt traditionelle Rhythmen der Tuareg mit Blues und Rock: »Du bist vor schlechten Bedingungen geflohen und findest dich nun in Ungerechtigkeit wieder«, heißt es auf Tamascheq in seinem Lied »Si Chilan«.

Insgesamt 14 Bands treten bei freiem Eintritt beim Sommerfestival der Kulturen auf dem Marktplatz auf, darunter Stars der Weltmusik wie der Gitarrist Habib Koité aus Mali, der mit seiner neuen Band Mandé Sila das Festival am Sonntag, 20. Juli, beschließt. Am Mittwoch spielte spielt unter anderem die chilenische Band Calle Mambo, die lateinamerikanische Folklore mit urbanen Computerbeats antreibt. Am Donnerstag mischten die sieben mittlerweile in Grenoble lebenden Bandmitglieder von Gnawa Diffusion Rap, Raggae, Jazz und Rai.

80.000 Besucher erwartet

Außerdem gibt es am Freitag- und am Samstagabend Silent Disco, und am Sonntagvormittag präsentieren hiesige Migrantenvereine Tänze aus aller Welt. Das gesamte Programm gibt es online unter www.sommerfestival-der-kulturen.de.

Das Forum der Kulturen als Veranstalter erwartet an den sechs Festivaltagen bei freiem Eintritt insgesamt 80.000 Besucher. Für sie gibt es Getränke- und Essensstände, die von hiesigen Migrantenvereinen bestückt werden, sowie an allen Festivaltagen ebenfalls ein Kinderprogramm. »Die Wahrheit über die Geschichte zu erzählen, ist der einzige Weg, die nächste Generation davor zu bewahren, die gleichen Fehler zu machen«, sagte Jabu Morales, die Sängerin der aus Angola, Brasilien, Griechenland, Portugal und Italien stammenden Weltmusik-Band Ayom, im vergangenen Jahr auf der Bühne des multikulturellen Festivals auf dem Stuttgarter Marktplatz. Sie erntete dafür reichlich Applaus. (GEA)