Der Regen kommt - und mit ihm Glatteis

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Straßenverkehr ist im Südwesten am Donnerstagmorgen noch einmal große Vorsicht angesagt: Es kann glatt werden. Betroffen ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vor allem der südliche Landesteil. »Vor allem in Tälern der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald ist die Glatteisgefahr am höchsten«, sagte ein DWD-Meteorologe. In der Früh zwischen 5.00 und 9.00 Uhr und auf Nebenstrecken könne es kritisch werden.

Grund ist laut DWD Regen, der am Donnerstagmorgen südlich von Karlsruhe, Stuttgart und Ulm fällt. Zwar zieht in der Nacht auch wärmere Luft auf, aber nach den vergangenen kalten Tagen können die Böden noch unterkühlt sein, und der Regen kann sofort überfrieren.

Ab Donnerstagmittag ist dann nicht mehr mit glatten Straßen zu rechnen, dafür aber mit Regen im ganzen Land - und tags darauf mit einem Frühlingsintermezzo. In Freiburg sind dann bis zu 18 Grad drin. »Der Freitag wird der wärmste Tag seit langem«, so der Meteorologe.