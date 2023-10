Aktuell Land

Demos zum Gaza-Krieg am Freitag und Samstag in Karlsruhe

In Karlsruhe sind am Freitag und Samstag zwei Veranstaltungen geplant, die den Nahost-Konflikt nach dem Angriff der Hamas auf Israel thematisieren. Wie die Stadt Karlsruhe am Freitag mitteilte, wollen sich am Abend zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr rund 300 Teilnehmer unter dem Motto »Kundgebung für Palästina« am Marktplatz treffen. Zuvor hatte der SWR berichtet.