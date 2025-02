Demonstranten blockieren Zugang zu Wahlveranstaltung mit AfD

Die Polizei musste in Tübingen einschreiten bei einer Wahlveranstaltung mit der AfD. (Symbolbild)

Rund 300 Demonstranten haben eine Wahlveranstaltung der Alternative für Deutschland (AfD) in Tübingen gestört. Das teilte die Polizei mit. Sie blockierten demnach am Dienstagabend den Eingang einer Halle. Teilnehmer seien über Nebeneingänge mit Polizeibegleitung in den Saal gebracht worden.

Nach Beginn der Podiumsveranstaltung, zu der neben der AfD auch andere Parteien geladen waren, sei der Demonstrationszug in Richtung Hauptbahnhof gezogen und habe sich dort aufgelöst. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Ein Polizist sei bei dem Einsatz leicht verletzt worden. Ihm wurde laut Polizei gegen das Schienbein getreten. Nun laufe ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt, sagte der Sprecher.