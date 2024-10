Darmstadt 98 kommt nicht über 1:1 gegen Ulm hinaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der SV Darmstadt 98 hat den nächsten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt kam gegen Aufsteiger SSV Ulm nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und schaffte es nicht, sich von den hinteren Plätzen klar abzusetzen. Die Hessen waren eine Woche nach dem spektakulären 5:1 gegen Köln zwar in vielen Belangen überlegen, aber scheiterten auch an defensiv gut eingestellten Gästen.

Beide Teams bleiben in Reichweite zu den Abstiegsrängen. Vor 17.455 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor sahen Fans beider Teams ein durchwachsenes Spiel. Fraser Hornby (16. Minute) erzielte für den Bundesliga-Absteiger die Führung, Aaron Keller (18.) sorgte nur kurze Zeit später für den Ausgleich.

Letztes Duell in der Saison 2010/2011

Zuletzt waren beide Teams in der Saison 2010/2011 in der Regionalliga Süd aufeinandergetroffen. Die Darmstädter hatten in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz. Nach den beiden Treffern verflachte die Partie.