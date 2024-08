Dachstuhl von Wohnhaus brennt - 250.000 Euro Schaden

Nach einem Wohnhausbrand in Bad Friedrichshall ist die Ursache noch unklar, die Polizei ermittelt.

Ein Feuer am Dachstuhl eines Wohnhauses in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) hat einen Schaden von rund 250.000 Euro verursacht. Ein Bewohner kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben nach hatte ein 42-jähriger Bewohner am Dienstagabend seinen Außenkamin in Betrieb genommen, als das Feuer im Dachstuhl ausbrach. Er habe dann den Notruf gewählt und die übrigen Bewohner alarmiert, damit diese sich ins Freie retten konnten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren am Dach bereits Rauch und offene Flammen zu sehen. Das Haus war zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.