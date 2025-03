Dachstuhl in Flammen - geschätzt 250.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Rund 250.000 Euro Schaden sind nach ersten Schätzungen bei einem Wohnhausbrand in Hirschberg an der Bergstraße (Rhein-Neckar-Kreis) entstanden. Der Dachstuhl des Reihenhauses stand in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen.

Die angrenzenden Häuser wurden den Angaben zufolge zeitweise ebenfalls geräumt. Feuerwehrleute konnte ein Übergreifen der Flammen aber verhindern.

Wie es zu dem Feuer kam, war laut Polizei zunächst unklar. Die Bewohner des Reihenhauses konnten vorerst nicht dorthin zurückkehren. Den Angaben zufolge halfen Nachbarn den Betroffenen.