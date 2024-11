Aktuell Land

»Da wird's dunkel«: Hoeneß' Lob für VfB-Abwehrchef Chabot

Jeff Chabot dirigiert seit dieser Saison die Stuttgarter Defensive. Vor allem sein Auftritt in Turin bleibt in Erinnerung - und macht Trainer Sebastian Hoeneß auch Hoffnung für die Aufgabe in Belgrad.