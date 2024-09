Crash in Mannheim: Pkw und Straßenbahn stoßen zusammen

In der Nähe des Hauptbahnhofes in Mannheim sind am Abend ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Warum es zu dem Verkehrsunfall kam, ist derzeit noch unklar. Niemand wurde bei dem Crash verletzt. Das Auto der 19-jährigen Fahrerin wurde abgeschleppt, wie die Polizei mitteilte. Die Straßenbahn konnte ihre Fahrt selbstständig fortsetzen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 65.000 Euro.