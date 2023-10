Aktuell Land

Corona und Krieg: Mehr als 180.000 Menschen demonstrieren

Wegen Themen wie Corona, Angriffskrieg auf die Ukraine und Ressourcensicherheit sind innerhalb gut eines Jahres rund 185.000 Menschen in Baden-Württemberg auf die Straße gegangen. Zwischen dem 19. September 2022 bis einschließlich 31. August 2023 gab es 3409 Versammlungen, 2371 dieser Protestaktionen waren bei den jeweils zuständigen Versammlungsbehörden angemeldet. Dies geht aus einer in Stuttgart veröffentlichten Antwort des Innenministeriums auf eine Landtagsanfrage der SPD-Fraktion hervor. Bei 15 Versammlungen ließe sich nicht mehr nachvollziehen, ob es eine Anmeldung gab. Insgesamt seien die Proteste im Zusammenhang mit der Coronapandemie in diesem Zeitraum deutlich zurückgegangen.