Comeback von Handball-Nationalspieler Knorr naht

Handball-Nationalspieler Juri Knorr steht vor seinem Comeback. Nach überstandenen gesundheitlichen Problemen nahm der 24-Jährige am Dienstag beim Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen ein leichtes Training auf. »Jetzt müssen wir schauen, wie er das wegsteckt und ob das reicht«, sagte Löwen-Trainer Sebastian Hinze mit Blick auf die Ligapartie gegen die SG BBM Bietigheim am Donnerstag.

Knorr hatte der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im Januar krankheitsbedingt in den Hauptrunden-Partien gegen Italien und Tunesien gefehlt. Beim Viertelfinal-Aus gegen Portugal stand der Spielmacher zwar wieder auf dem Feld, doch in der Bundesligapartie am vergangenen Sonntag beim HSV Hamburg mussten die Löwen auf Knorr verzichten. Bereits in den letzten zwei Ligaspielen 2024 hatte er dem zweifachen Meister und Pokalsieger wegen einer Bronchitis gefehlt.