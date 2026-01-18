CMT: Die Suche nach dem grünen Gold

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Egal, ob schwäbische Kleinstadt oder jüngster Kontinent: Auf der Reisemesse CMT kommt jeder groß raus. Hier in Halle 4 präsentiert sich das Gastland Angola mit ganz viel guter Laune und einer Tanzgruppe im Nationaltrikot. Dort in Halle 6 zeigt Metzingen - eingebettet in den grün eingefärbten Stand der Schwäbischen Alb - was es in der Outlet City, der Altstadt und den Weinbergen zu bieten hat. Luftlinie liegen zwischen Angola und Alb bis nächsten Sonntag (25. Januar) gerade mal wenige hundert Meter. Omnipräsent ist auf dem Messegelände auf den Fildern Angolas Tourismusminister Marcio de Jesus Lopes Daniel. Er will sein Land für den Tourismus öffnen. Doch wohin geht die Reise in der Urlaubsbranche tatsächlich? Hier ein Überblick:

Die Lage in Baden-Württemberg

Dass die weltgrößte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit alljährlich in der baden-württembergischen Landeshauptstadt stattfindet, hat einen guten Grund. Erstens ist im kalten Januar bei vielen Schwaben die Lust groß, schon jetzt den Sommerurlaub zu planen. Inspiration holen sie sich bei den 1660 Ausstellern auf der CMT. Denn im Südwesten ist die Reiselust traditionell ausgeprägt. Der Quellmarkt Baden-Württemberg stellt ein Volumen von fast zehn Millionen Urlaubsreisen. Das entspricht einem Anteil von 14 Prozent aller deutschen Urlaubsreisen, berichtet Dr. Martin Lohmann, Wissenschaftlicher Berater der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR). Außerdem unternehmen die Baden-Württemberger überdurchschnittlich viele Auslandsreisen (78 Prozent), wobei klassische Mittelmeerziele (46 Prozent) wie Spanien, Italien, Frankreich oder die Türkei ganz vorne in der Reiseplanung rangieren.

Wer im Südwesten alles Urlaub macht

Auch der Urlaub im eigenen Bundesland steht bei Schwaben, Badenern und Kurpfälzern hoch im Kurs, was mit 25 Prozent aller Urlaubsreisen nach Baden-Württemberg zu Buche schlägt. Im »Urlaubsland Baden-Württemberg« begrüße man daneben vorwiegend Gäste aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland (20 Prozent), sagt Christine Schönhuber, Geschäftsführerin der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW). »Mit rund 60 Millionen Übernachtungen im Jahr und einer Wertschöpfung von fast 26 Milliarden Euro ist der wirtschaftliche Stellenwert des Tourismus als Leitökonomie in Baden-Württemberg sehr hoch.« Man mache schon » sehr viel richtig, aber es ist auch noch Luft nach oben.«

So sieht es in Deutschland aus

Besonders die Deutschen »lassen sich ihren Urlaub nicht nehmen, Krisen hin, Krisen her«, und seien »wieder munter verreist«, kommentierte Lohmann. Auch hier sehe man langfristig »eine sehr stabile Nachfrage von durchschnittlich knapp 70 Millionen Urlaubsreisen«. Im vergangenen Jahr waren es rund 69 Millionen. Beim Umsatz verzeichneten Reiseveranstaltende, Reisebüros sowie Anbietende von Flug- und Kreuzfahrtreisen ein- bis zweistellige Umsatzzuwächse bei etwa gleichbleibenden Gästezahlen. Zwar suchten viele Deutsche nach preisgünstigen Angeboten, doch sei eine zunehmende Wertschätzung von Urlaubsreisen auffallend. Viele wollten es im Urlaub »so richtig luxuriös haben« und seien bereit, dafür auch Geld auszugeben. Eine FUR-Umfrage ergab ferner: Am wichtigsten sind den Deutschen ihre Lebensmittel und die Gesundheit, dann aber folgt auf Platz drei schon der Urlaub. Das Auto rangiert deutlich weiter hinten. Zudem werten zwar viele Deutsche die allgemeine wirtschaftliche Lage negativ, geben aber überraschenderweise an, dass ihre persönliche Lage gar nicht so schlecht sei.

Der weltweite Tourismus

1,54 Milliarden Ankünfte weltweit verzeichnete man im Vorjahr, nachdem es 2024 noch 1,47 Milliarden waren. Knapp zehn Millionen Reisen unternahmen Menschen aus Baden-Württemberg. Der Umsatz der internationalen Reisebranche steigt, er liegt sechs Prozent höher als 2024. »Es gibt eine sehr stabile Nachfrage«, betont Lohmann, allen Krisen zum Trotz. Für das Tourismusjahr 2026 sieht er deshalb »gute Vorzeichen«. »Grundsätzlich sind Zeit, Lust und Geld vorhanden, und 67 Prozent der von uns Befragten planen für 2026 bereits eine oder mehrere Reisen.« Trotz des rasanten Wandels in der Informationstechnologie hätten Reiseveranstaltende oder Reisebüros keineswegs vollständig an Bedeutung verloren. Ganz im Gegenteil: Angesichts der Flut von Möglichkeiten und Angeboten im Internet »wollen es die Gäste zunehmend einfach«.

Messechef Roland Bleinroth, TMBW-Chefin Christine Schönhuber, Angolas Minister Marcio Daniel und die Caravan-Expertin Sabine Weber (v.li.) hoffen auf einen gute Tourismussaison. Foto: Frank Schwaibold

Die Gastländer auf der CMT

Mit Angola hat Guido von Vacano von der Messe-Geschäftsleitung dieses Jahr einen Vertreter aus Afrika an Land gezogen. Tourismusminister Daniel wirbt für »eines der geheimnisvollsten Länder« auf seinem Kontinent. Es biete von tropischen Wäldern mit Gorillas über Wüsten und gigantische Wasserfälle bis zu den Stränden einfach alles. Er will Angola zudem unabhängiger machen vom Öl. Für ihn ist »der Tourismus das neue grüne Öl«. Zwar warnt das Auswärtige Amt vor einigen unsicheren Regionen und einer hohen Kriminalitätsrate in Angola, doch Daniel meint: »Wir sind eines der sichersten und politisch stabilsten Länder der Region.« Und man habe eine gute Krankenhaus-Infrastruktur. Zweites »Gastland« auf der CMT ist Katalonien mit der Grand Tour de Catalunya. Die zweiwöchige Rundreise bietet dieses Jahr drei neue Variationen. Eine mehr als 2300 Kilometer lange Route wurde speziell für Gravelbikes konzipiert. Zudem gibt es eine Elektroauto-Route mit 140 Ladestationen. Für jede Station werden Tipps genannt, was man besichtigen kann, während das Auto lädt. Und wer gute Küche liebt, kann auf der Gastro-Route ausprobieren, was die katalonische Küche so alles hergibt. »Wir kombinieren Gerichte aus den Bergen mit denen vom Meer«, sagt Roser Cedo, die Managerin der Tour de Catalunya.

Die Trends

Insbesondere Camping und Caravaning bieten Entwicklungsmöglichkeiten, und das nicht nur in Baden-Württemberg. So stieg die Zahl der Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen auf 44 Millionen, was einem ungefähren Marktanteil von zehn Prozent entspricht. Das Zelten sei zwar in der Gunst der Deutschen etwas gesunken, dafür sei der Urlaub im Reisemobil ein »wichtiges Segment mit klarem Aufwärtstrend«, so Professor Lohmann. Zudem bekundeten zehn Prozent ein mittelfristiges Interesse an dieser Urlaubsform in den nächsten drei Jahren – ein großes Potenzial für die Zukunft. Dies bestätigte auch Sabine Weber, Caravaning-Expertin der Focus Caravaning Studie: »Momentan gibt es in Deutschland 19 Millionen Reisemobil- und Caravaning-Urlauber, und wir rechnen damit, dass es noch mehr werden.«