Chaos und Randale in Gärtnerei

In einer Gärtnerei im Schwarzwald haben Unbekannte größere Schäden angerichtet. (Symbolbild)

Unbekannte haben in einer Gärtnerei in Glottertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) randaliert und Chaos hinterlassen. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf einen Betrag in bis zu fünfstelliger Höhe, wie die Polizei mitteilte. Die Unbekannten hätten zahlreiche Pflanzen zerstört, umgeschmissen und herumgeworfen.

Sie seien zudem in ein Gewächshaus eingedrungen und hätten einen Gabelstapler benutzt. Ein gläsernes Vordach der Gärtnerei wurde ebenfalls durch herumgeworfene Dachziegel einer angrenzenden Halle beschädigt.

Eine Zeugin hatte zuvor zwei Randalierer an einer in der Nähe befindlichen Baustelle gesehen und die Polizei informiert. In derselben Nacht auf Donnerstag seien zudem zwei Unbekannte auf dem Gelände des örtlichen Freibads von einem weiteren Zeugen entdeckt worden.