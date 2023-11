Aktuell Land

Chance auf Zweistaatenlösung ohne Hamas vielleicht größer

Bundeskanzler Olaf Scholz hält eine Zweistaatenlösung im Nahen Osten trotz des Kriegs Israels und der islamistischen Hamas weiterhin für möglich. Das Ziel müsse sein, dass es nach all den schrecklichen Dingen, die passiert seien, eine Perspektive gebe, »die doch nochmal eine Zweistaatenlösung möglich macht«, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend bei einem Talkformat der »Heilbronner Stimme« in Heilbronn.