CDU will Hagel zum Spitzenkandidaten wählen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der baden-württembergische CDU-Landeschef Manuel Hagel will sich am Samstag (ab 09.30 Uhr) zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Landtagswahl 2026 wählen lassen. Die Kür des 37-Jährigen gilt als sicher. Im Kampf um die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) geht Hagel damit gegen den Ex-Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) ins Rennen. Kretschmann, bislang einziger Ministerpräsident der Grünen in Deutschland, tritt bei der Wahl im März nicht mehr an.

Die Südwest-CDU ist der zweitgrößte Landesverband der CDU. Sie steht so geschlossen da wie lange nicht - und hat Umfragen zufolge gute Chancen, die Grünen im Ländle an der Regierungsspitze abzulösen.

Auch CDU-Bundeschef Friedrich Merz ist bei dem Parteitag in Stuttgart als Hauptredner eingeladen - sein erster Auftritt als Kanzler bei einem Parteitag. Die Landtagswahl 2026 dürfte auch ein erster Stimmungstest für seine Bundesregierung werden. Und die Christdemokraten im Südwesten sind auf eine gute Performance in Berlin angewiesen.