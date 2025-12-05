CDU startet in die heiße Phase des Wahlkampfs

Er will der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte des Landes werden: Manuel Hagel. (Archivild)

Die baden-württembergische CDU schwört sich ein auf die heiße Phase des Wahlkampfs. Beim zweitägigen Parteitag in Heidelberg stehen Vorstandswahlen und die Verabschiedung des Wahlprogramms an. Laut Landesverband werden 1.000 Teilnehmer erwartet, davon 357 Delegierte.

Am Freitag (ab 15.30 Uhr) wird der Vorstand neu gewählt. Spitzenkandidat Manuel Hagel will erneut als Landeschef antreten - es wird erwartet, dass die Delegierten ihn mit großer Mehrheit im Amt bestätigen. Bei seiner ersten Wahl zum Landesvorsitzenden vor zwei Jahren in Reutlingen erhielt Hagel 91,5 Prozent der Stimmen. Gegenkandidaten gab es damals keine. Vor Hagel hatte Innenminister Thomas Strobl zwölf Jahre den Landesvorsitz inne.

Auf dem Landesparteitag im Mai kürte der Landesverband Hagel mit 93,8 Prozent Zustimmung zum Spitzenkandidaten. Enthaltungen wertet die CDU traditionell wie ungültige Stimmen.

Am Samstag dann will die Südwest-CDU ihr »Regierungsprogramm« debattieren und beschließen. Titel: »Agenda der Zuversicht - Unser Land in guten Händen« CSU-Chef Markus Söder wird als Gastredner erwartet.