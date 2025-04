CDU schießt gegen das Land

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Am 24. Mai soll anlässlich des DFB-Pokalfinales in Berlin zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld in der City ein Public Viewing für bis zu 30.000 Fans stattfinden. Im Fall eines Sieges würde sich die Sieger-Elf samt Pokal am darauffolgenden Sonntag ebenfalls auf dem Schlossplatz einfinden, der von der Stadtverwaltung als Veranstaltungsort ausgewählt wurde. Dessen Sogwirkung auf die vielen tausend VfB-Anhänger, die nicht in den Genuss eines Tickets für das Olympiastadion gekommen sind, ist nicht abschätzbar. Allerdings ist das Public Viewing nach neuen Informationen unserer Zeitung noch nicht in trockenen Tüchern. Der Vertrag zwischen dem Finanzministerium als Hausherr über den Schlossplatz und einem Mieter ist jedenfalls noch nicht unterschrieben.

Offenbar gibt es atmosphärische Störungen zwischen dem Land und der Stadt. Der CDU-Ratsfraktionschef Alexander Kotz sieht sich jedenfalls gezwungen, in einer Pressemitteilung zu betonen, dass es »keinen besseren Ort für eine Übertragung und die große Party danach als im Herzen unserer Stadt, im Herzen der Landeshauptstadt Baden-Württembergs, gibt«. Daher erwarte er nun vom Finanzministerium »maximale Unterstützung bei der Organisation des Events«.

Weil das Finale das ganze Land elektrisiere, fordert er den »bekennenden VfB-Fan und Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann auf, dass er auch jetzt seinem Verein zur Seite steht«. Konkret müsse er »sein Finanzministerium anweisen, keine unnötigen bürokratischen Hürden aufzustellen«. Denn es sei zu hören, dass die Kooperationsbereitschaft des Ministeriums »zu wünschen übrig lässt«, so Kotz.

Ein Ministeriumssprecher kontert, man habe die Anfrage der Stadt über deren Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart »sehr schnell positiv beantwortet, obwohl es auch den Veranstaltungsplan für den Schlossplatz durcheinanderbringt«. Er verweist auf die Genehmigungen für das Public Viewing zur EM 2024, für das Riesenrad, das historische Volksfest und die Silvesterfeier.

Das Problem: Die Veranstaltungsgesellschaft will offenbar – anders als für das Public Viewing zur VfB-Meisterfeier 2007 – den Mietvertrag nicht unterschreiben. Grund dafür ist die Kritik von Die Linke-SÖS und der Gruppe Puls im Gemeinderat an der Kostenbeteiligung von 275.000 Euro und möglichen Regressforderungen wegen zu erwartender Schäden. Vermögen und Bau hatte gegenüber in.Stuttgart betont, dass es nur mit ihr als Mietvertragspartei ein Public Viewing gebe, nicht mit dem VfB. Der VfB wiederum sieht sich als Veranstalter und in.Stuttgart nur als einen Partner von mehreren.

Aus gärtnerischer Sicht kommt das Public Viewing zur Unzeit. Die barocke Gartenanlage mit ihren sich kreuzenden Wegen und der bunten Blumenpracht ist ein Juwel – sofern man die Pflanzen in der Wachstumsphase nicht mit 60.000 Füßen malträtiert, was sich bei einer Großveranstaltung nicht vermeiden lässt. Nach solchen Events gleicht die Anlage meist für lange Zeit einer Großbaustelle. Ob der ganze Schlossplatz freigegeben werden kann oder sensible Beete vor dem Betreten geschützt werden müssen und sich damit die Zuschauerkapazität verringert, ist nicht geklärt.

Aktuell sei »der Frühling auch auf den Grünflächen des Schlossplatzes sichtbar«, betont der Ministeriumssprecher. »Überall wachsen und sprießen Rasen, Blumen und Unkraut.« Deshalb fänden derzeit die regulären Pflegemaßnahmen statt. Der Blumenschmuck (Winterflor) stehe noch gut da. Üblicherweise würden sämtliche Pflegemaßnahmen mit dem Veranstaltungsplan und sonstigen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen langfristig abgestimmt und eingetaktet. Große Veranstaltungen sollten in der Regel mit einem Vorlauf von anderthalb Jahren angemeldet werden – also besser nicht erst sieben Wochen vorher. CDU-Chef Kotz verweist darauf, dass sich bei einem Ausscheidungswettbewerb das Erreichen des Finales nicht vorhersagen lasse.

Kurzfristige Veränderungen im Veranstaltungskalender durch eine große zusätzliche Veranstaltung stellten eine Herausforderung dar und belasteten den Platz, so der Sprecher. »Insbesondere langfristig geplante größere Pflegemaßnahmen oder Pflanzaktionen der Wilhelma-Parkpflege, für die ein großer Personaleinsatz und Maschinenpark benötigt wird, sind betroffen.«

Die Konsequenz für den bei Stuttgartern und Touristen gleichermaßen beliebten Ort: wegen des Public Viewing wird nun der Rasen noch nicht gedüngt und die Lieferung und Pflanzung des Sommerflors auf die Zeit nach dem Finale verschoben. Im Vergleich zu sonstigen Jahren verschiebt sich die Sommerbepflanzung um vier Wochen nach hinten.

Im Stuttgarter Rathaus wird man nicht müde zu betonen, dass es an Alternativflächen mangele, vor allem im Neckarpark. Die MHP-Arena steht nicht zur Verfügung, weil dort am Final-Wochenende der Stadtlauf stattfindet. Und der Wasen ist wegen des Abbaus des Frühlingsfests belegt. (GEA)