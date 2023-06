Aktuell Land

Carport-Brand geht auf Dachstühle über: 500.000 Euro Schaden

Ein Carport-Brand ist am Donnerstag in einem Wohngebiet in Friedrichshafen (Bodenseekreis) auf die Dachstühle zweier angrenzender Doppelhaushälften übergangen. Der Schaden belief sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500.000 Euro, wie ein Polzeisprecher sagte. Die eintreffende Feuerwehr habe Schlimmeres verhindern können.