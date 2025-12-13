Busfahrer mit 2,4 Promille erwischt - Führerschein weg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehrere Zeugen haben unabhängig voneinander einen offenbar betrunkenen Busfahrer in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) gemeldet. Der Linienbus konnte wenig später auf dem Parkplatz eines Schwimmbads ermittelt werden, wie die Polizei mitteilte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest des 48 Jahre alten Fahrers ergab demnach etwa 2,4 Promille. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben, der Bus wurde abgeholt.

Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Ob und wie viele Fahrgäste am Freitagnachmittag im Bus waren, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.