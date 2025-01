Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Linienbus ist rund 30 Meter einen Abhang bei Aitern (Kreis Lörrach) hinuntergerutscht. Erst ein Baum habe den Bus gestoppt, teilte die Polizei mit. Der 60 Jahre alte Busfahrer erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut den Beamten waren keine Fahrgäste in dem Bus. Ermittlungen zufolge, kam der Bus am Dienstag wegen der glatten Fahrbahn von der Straße ab.