Bus mit 30 Fahrgästen und Auto krachen zusammen

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Reisebus und einem Auto sind in Stuttgart drei Menschen leicht verletzt worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.

Den Angaben zufolge wollte der 59 Jahre alte Busfahrer am Mittag mutmaßlich auf einer Wendeschleife wenden. Dabei kollidierte der Reisebus mit einem Auto. Der Autofahrer sowie zwei Fahrgäste im Bus erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort und brachten den Autofahrer in ein Krankenhaus. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich etwa 30 Menschen im Bus.