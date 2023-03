Aktuell Land

Burgfestspiele trauern: Alexandra von Berlichingen gestorben

Die ehemalige Geschäftsführerin der Burgfestspiele Jagsthausen und Witwe des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog, Alexandra Freifrau von Berlichingen, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilten die Burgfestspiele Jagsthausen in der Nähe von Heilbronn mit, deren Geschäftsführerin sie viele Jahre lang gewesen ist. Alexandra von Berlichingen, die demnach am Mittwoch starb, hatte die Festspiele jahrzehntelang geprägt. Das Unternehmen hatte sie vom traditionellen Heimat- und Verkehrsverein bis zur modernen Veranstaltungs- und Kultur-Gesellschaft geführt. »Theater ist kein Museum, es muss sich immer wieder neue Wege suchen«, zitierten sie die Festspiele am Donnerstag.