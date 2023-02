Aktuell Land

Bundesstraße 500 nach Brand eines Busses wieder frei

Nach dem Brand eines Busses auf der Bundesstraße 500 bei Bühl im Kreis Rastatt ist die Straße seit Freitagmorgen wieder frei. Der Bus brannte am Donnerstagmorgen völlig aus und musste geborgen werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Außerdem mussten Arbeiten an der Straße und mehreren Bäumen vorgenommen werden. Laut Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt. Während der Fahrt hatte der Bus plötzlich im Motorraum Feuer gefangen. Vermutlich hatte ein technischer Defekt das Feuer verursacht.