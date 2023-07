Aktuell Land

Bundesligist Ludwigsburg verpflichtet Basketballer Childs

Basketball-Profi Elijah Childs schließt sich dem Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg an. Er ist nach Desure Buie, Jayvon Graves und Deion Hammond der vierte Neuzugang der Ludwigsburger, wie der Club am Freitag mitteilte. Zuvor spielte der 24 Jahre alte US-Amerikaner in Europa beim italienischen Verein Pallacanestro Trapani und den Bakken Bears in Dänemark.