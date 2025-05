Bundesliga-Relegation: Heidenheim empfängt Elversberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

In der Bundesliga-Relegation wollen der 1. FC Heidenheim und die SV Elversberg einen großen Schritt in Richtung Erstklassigkeit machen. Am Donnerstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) findet das Hinspiel in Heidenheim statt. Die Entscheidung fällt am kommenden Montag (20.30 Uhr) in Spiesen-Elversberg. Einen klaren Favoriten gibt es nicht.

Heidenheim hofft auf ein drittes Jahr Bundesliga in Serie, die Gäste aus dem Saarland auf den erstmaligen Aufstieg ins Fußball-Oberhaus. Frank Schmidt (seit 2007) und Horst Steffen (seit 2018) sind Langzeittrainer bei ihren Clubs. Ein besonderes Spiel wird es für Bayern-Profi Paul Wanner, der in der Vorsaison an Elversberg ausgeliehen war und in dieser Spielzeit für Heidenheim aufläuft.