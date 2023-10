Bundesliga-Aufsteiger Heidenheim zweimal in Gladbach zu Gast

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der 1. FC Heidenheim tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum ersten von zwei Duellen binnen drei Tagen bei Borussia Mönchengladbach an. Zunächst ist der Aufsteiger beim Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga bei den Gladbachern gefordert, am Dienstag geht es in einer Zweitrunden-Begegnung um das Weiterkommen im DFB-Pokal. Der Einsatz von Heidenheims Leistungsträger Jan-Niklas Beste war fraglich, der Offensivspieler war im Training umgeknickt. Nach dem 2:5 gegen den FC Augsburg steht die Defensive des Erstliga-Neulings im Fokus.

