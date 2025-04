Brillenbär-Date im Stuttgarter Zoo

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Brillenbär-Männchen aus Österreich soll in der Stuttgarter Wilhelma für Nachwuchs sorgen. Wenn es zwischen dem 17 Jahre alten Hubärt und der siebenjährigen Suyana gut läuft, könnte der Zoo sieben Monate später ein Brillenbär-Baby begrüßen, wie der Tiergarten mitteilte.

Suyana war anfangs nicht so begeistert von seinen Annäherungsversuchen. Foto: Birger Meierjohann/DPA

Seit Ende März ist Hubärt in Stuttgart, Anfang April trafen sich die beiden Bären erstmals in der Felsenanlage. Bei den ersten Annäherungsversuchen zeigte das Weibchen dem deutlich größeren Männchen mit lautem Fauchen und Ohrfeigen jedoch noch seine Grenzen auf.

Lange Reise nach Stuttgart

Hintergrund der Reise ist die Gefährdung der Art: »Die Bestände des Brillenbärs gehen in seinem natürlichen Verbreitungsgebiet, den Anden in Südamerika, immer mehr zurück«, erklärte Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin. Die Gründe dafür seien die Zerstörung der Lebensräume sowie die illegale Tötung von Brillenbären. Auf der Roten Liste der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur werde die Art als gefährdet eingestuft.

Falls es mit dem Nachwuchs in der Wilhelma in mehr als einem halben Jahr klappt, wäre Hubärt dann schon wieder zu Hause in Ost-Österreich, denn weibliche und männliche Brillenbären verbringen nur die Paarungszeit zusammen.