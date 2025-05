Bretten: Polizei geht von Brandstiftung aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Brand an einem Einkaufszentrum in Bretten (Kreis Karlsruhe) gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Bislang unbekannte Täter hätten den Brand in der Nacht auf Samstag gelegt, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge habe kurz vor Ausbruch des Feuers eine mutmaßlich männliche Person am Gebäude gesehen. Eine konkrete Beschreibung des Verdächtigen gebe es aber bisher nicht.

Bei dem Brand war ein Schaden im hohen sechsstelligen Eurobereich entstanden. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war gegen Mitternacht im Bereich der Warenanlieferung eines Einkaufsmarkts ausgebrochen. Die Flammen beschädigten das Gebäude und ein Parkdeck, auf das Gebäudeinnere griffen sie nicht über. Der Rauch beschädigte auch die Warenbestände zweier Einkaufsmärkte.