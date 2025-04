Brennholzstapel in Flammen - 50.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand im Rems-Murr-Kreis ist ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Ein Brennholzstapel in Rudersberg sei in der Nacht zum Karfreitag in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Sie gehe von einer fahrlässigen oder eventuell sogar vorsätzlichen Entzündung aus. Die Flammen haben zudem auf einen Dachvorsprung übergegriffen. Auch die Fassade eines Nachbarhauses wurde beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen ist niemand verletzt worden. Es waren rund 40 Kräfte und sieben Fahrzeuge im Einsatz.