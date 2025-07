Braunschweig holt Erencan Yardimci von Hoffenheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Erencan Yardimci vom Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim auf Leihbasis verpflichtet. Der 23 Jahre alte Stürmer erhält bei den Niedersachsen einen Einjahresvertrag. Die Kraichgauer verleihen den türkischen U21-Nationalspieler Yardimci, eine Kaufoption für die Eintracht gibt es nicht.

»Erencan hat genau das Spielerprofil, welches wir für unseren Angriff gesucht haben. Er bringt Schnelligkeit, Abschlussstärke und Tiefgang in unser Spiel. Seine Laufstärke und hohe Anlaufintensität sind weitere Qualitäten, die uns in der kommenden Saison guttun werden«, erklärte Eintracht-Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Leihe sehr positiv

Sein Hoffenheimer Kollege Andreas Schicker meint: »Erencan hat seine Fähigkeiten in der Rückserie der vergangenen Saison bereits angedeutet. Um ihm nun den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu ermöglichen, haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, eine Leihe zu realisieren. (...) Dieser Leihe blicken wir sehr positiv entgegen.«

Nach einem Gastspiel bei Sturm Graz stand Yardimci in der Rückrunde für die TSG in acht Bundesligaspielen auf dem Rasen. Außerdem lief der Türke zweimal für die Regionalliga-Mannschaft der Hoffenheimer auf, die am Ende der vergangenen Saison in die 3. Liga aufgestiegen ist.

