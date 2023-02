Brauerei-Schornstein im Elsass droht einzustürzen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Beschäftigte einer nahe gelegenen Kinderkrippe hatte am Dienstagnachmittag das Absacken des unter Denkmalschutz stehenden Turms bemerkt. Techniker stellten fest, dass der über einem alten Gewölbe stehende Schornstein rund zwei Meter in den Boden abgesackt war. In aller Eile evakuierten Rettungskräfte daraufhin eine Schule, einen Supermarkt und ein weiteres Gebäude und sperrten die Hauptstraße des Ortes. Die betroffenen 60 Anwohner wurden in einer Turnhalle einquartiert.

Seit zwei Monaten hatte es Restaurierungsarbeiten an dem Schornstein der stillgelegten Fischer-Brauerei aus den 1830er Jahren gegeben. »Ein Symbol unseres industriellen Erbes ist verschwunden«, beklagte der Erste Beigeordnete, Patrick Maciejewski. Einst gab es fünf große Brauereien in der Stadt, im November hatte Heineken die Schließung der letzten verbleibenden Brauerei in Schiltigheim angekündigt.

