»Braucht einen Heimsieg«: KSC hofft auf Trendwende

Trainer Christian Eichner und der KSC treffen am Freitag auf Jahn Regensburg.

Nach der bitteren Vorwoche hofft Trainer Christian Eichner vom Karlsruher SC auf einen versöhnlichen Jahresabschluss und will in den verbleibenden beiden Spielen unbedingt punkten. »Es braucht einen Heimsieg«, sagte der Coach des badischen Fußball-Zweitligisten vor der Partie gegen den Tabellenletzten Jahn Regensburg am Freitag (18.30 Uhr/Sky).

»Gerade nach der Woche, die sehr bescheiden verlaufen ist von den Ergebnissen her«, würde Eichner an eine aus seiner Sicht bislang ordentliche Hinrunde gern noch den richtigen Haken machen. Zuletzt hatte der KSC in der Liga sowohl gegen den Hamburger SV als auch gegen den 1. FC Kaiserslautern und im DFB-Pokal im Elfmeterschießen gegen den FC Augsburg verloren.

Günther fällt für Rest des Jahres aus

Vor dem 16. Spieltag liegen die Karlsruher als Tabellenneunter drei Punkte hinter dem Relegationsrang drei. Gegen Regensburg und anschließend beim SC Paderborn geht es auch darum, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

Mittelfeldspieler Dzenis Burnic steht gegen den Jahn nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung. Der angeschlagene Außenverteidiger Lasse Günther könne in diesem Jahr nicht mehr spielen, meinte Eichner.