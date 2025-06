Brandursache nach Wespenbekämpfung mit Deo weiter ungeklärt

Die Feuerwehr löschte ein Feuer in einem Dachstuhl. (Symbolfoto)

Warum ein Dachstuhl in Wolfschlugen (Landkreis Esslingen) bei der Bekämpfung eines Wespennestes in Brand geriet, ist weiter unklar. Der Mann hatte das Nest unter einem Dachziegel mit Deo angesprüht und so das Dämmmaterial entflammt. Hinter dem genauen Hergang stehen jedoch weiter viele Fragezeichen. Die Ermittlungen dazu laufen, wie die Polizei mitteilte. Es werde zudem wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung und wegen eines Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz ermittelt.

Das Feuer verursachte einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Das Haus blieb jedoch bewohnbar.